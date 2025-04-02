ДТП у Московского вокзала стало поводом для обращения в Госавтоинспекцию России

ДТП с участием автобуса у Московского вокзала стало поводом для обращения в Госавтоинспекцию России. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Общероссийского объединения пассажиров и член Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.