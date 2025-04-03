Жизнь потребителям облегчили: в подачу показаний внесли изменения, с 4 апреля нужно подать заново Ольга БезродняяВ России вступают в силу обновленные нормы, касающиеся всех владельцев квартир, использующих приборы учета воды и электроэнергии.
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