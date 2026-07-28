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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Смолов заявил, что будет бить пенальти за «Фанком БроукБойз»: «А кто еще?» Райзен удивился: «Ты только в команду пришел!»

Нападающий «Фанком БроукБойз» Федор Смолов высказался о том, кто будет бить пенальти в матче против «БоМиКа» в 1-м раунде FONBET Кубка России.

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