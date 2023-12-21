Американские компании Warner Bros Discovery и Paramount Global могут объединиться, пишет Variety. По информации издания, в минувший вторник, 19 декабря, прошла встреча генерального директора Paramount Global Боба Бакиша и главы Warner Bros Discovery Дэвида Заслава.
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