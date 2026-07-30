В Удмуртии в результате атаки украинского БПЛА погиб мирный житель

Всего было уничтожено два дрона, сообщила врио главы республикиПри атаке украинских дронов на Удмуртию погиб один мирный житель, об этом сообщила временно исполняющий обязанности губернатора Ольга Абрамова.
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