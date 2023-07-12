Китай ответил на критику со стороны НАТО

ПЕКИН (ИА Реалист). Китай ответил на заявления НАТО о том, что Пекин бросает вызов интересам и безопасности военно-политического блока, выступая против любых попыток альянса расширить присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает Reuters.