Экс‑аналитик ЦРУ Биб: Киев проиграет и при атаке, и при затягивании конфликта

РИАМО - 3 окт. Активное наступление ВСУ истощит ресурсы Украины, а затягивание конфликта приведет к большей эмиграции и сокращению населения, рассказал бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб, пишет РИА Новости.
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