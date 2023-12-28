Лавров заявил, что США ради обладания оружия против КНР умышленно сломали ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пошел на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе, против Китая.
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