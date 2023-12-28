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Лавров заявил, что США ради обладания оружия против КНР умышленно сломали ДРСМД

Лавров заявил, что США ради обладания оружия против КНР умышленно сломали ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пошел на слом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), так как запрещенное этим документом оружие стало нужно США, в том числе, против Китая.

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