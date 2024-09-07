Трамп признался, что его сильно обидели слова Путина о поддержке Харрис

Бывший президент Соединённых Штатов и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его задел ироничный комментарий российского лидера Владимира Путина о поддержке вице-президента США Камалы Харрис.
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