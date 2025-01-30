ХАМАС подтверждает гибель своего военного лидера через несколько месяцев после израильского удара

ХАМАС подтвердил, что его военный лидер Мохаммед Дейф был убит. Израильская армия заявила, что ликвидировала Дейфа в июле прошлого года, однако террористическая группировка не объявляла об этом до сих пор, сообщает BBC.
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