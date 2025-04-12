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МВД предупредило россиян о приложениях, похищающих персональные данные

МВД предупредило россиян о приложениях, похищающих персональные данные

Установка на смартфон приложений с непроверенных ресурсов может привести к хищению персональных данных, сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

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