Житель Алтая арестован за передачу сведений о российских военных украинской стороне

ФСБ задержала жителя Новоалтайска по подозрению в совершении госизмены. По информации спецслужбы, мужчина присягнул украинским экстремистам и передавал сведения военного характера украинской террористической организации.
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