Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая грозит заявлением в полицию из-за обвинений в работе эскортницей

Женщина заявила, что слитые фото старые Экс-супруга покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) решительно опровергла распространяемую в сети информацию о своей якобы работе в эскорте.
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