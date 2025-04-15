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Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая грозит заявлением в полицию из-за обвинений в работе эскортницей

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая грозит заявлением в полицию из-за обвинений в работе эскортницей

Женщина заявила, что слитые фото старые Экс-супруга покойного рэпера Паши Техника Ева Карицкая (настоящее имя — Карина Мельничук) решительно опровергла распространяемую в сети информацию о своей якобы работе в эскорте.

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