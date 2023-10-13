За рождение третьего ребёнка в Забайкалье собираются платить 1 миллион рублей

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о распространении выплаты в размере одного миллиона рублей за рождение третьего ребёнка на все регионы Дальнего Востока, включая Забайкалье, пишет Парламентская газета.