За рождение третьего ребёнка в Забайкалье собираются платить 1 миллион рублей

Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением о распространении выплаты в размере одного миллиона рублей за рождение третьего ребёнка на все регионы Дальнего Востока, включая Забайкалье, пишет Парламентская газета.
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