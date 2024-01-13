Чем запомнится первая рабочая неделя 2024-го? Аналитики подвели итоги продаж новых машин за 2023-й, АВТОВАЗ поделился амбициозными планами, бывший завод Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из простоя, дорожники задрали цены на проезд по трассе М11 «Нева», представители сферы постпродажного обслуживания предупредили о проблемах с запчастями и подорожании услуг автосервисов.