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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Рестайлинговый Toyota RAV4 может оказаться похожим на новый C-HR

Ситуация с Toyota RAV4 сейчас выглядит странной. Актуальное, пятое по счету поколение этого кроссовера продается с 2019 года без какого-либо рестайлинга в середине жизненного цикла, а также затмевает младшую модель Corolla Cross, отбирая у той покупателей.

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