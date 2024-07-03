Рестайлинговый Toyota RAV4 может оказаться похожим на новый C-HR

Ситуация с Toyota RAV4 сейчас выглядит странной. Актуальное, пятое по счету поколение этого кроссовера продается с 2019 года без какого-либо рестайлинга в середине жизненного цикла, а также затмевает младшую модель Corolla Cross, отбирая у той покупателей.