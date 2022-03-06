Neva.Today

8 713 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Ерхова
    фу, сколько же идиотов на земле...«Даю доверенность...
  • Александр Бурачевский
    Но вот у меня несколько   карт "VISA" &  "MasterCard" надо перевыпускать  в 2022  году (подходит срок). А как быть, е...Карты Visa и Mast...
  • Марина
    автор, а статья о чем????? Что за бред?В Петербурге пере...

Смольный запустил «горячую линию» для обеспокоенных предпринимателей

Смольный запустил «горячую линию» для обеспокоенных предпринимателей

Смольный объявил о запуске «горячей линии» для петербургских предпринимателей. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты сети готовы проконсультировать бизнесменов, оказавшихся в затруднительной ситуации в связи с обстановкой в России и мире.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх