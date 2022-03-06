Смольный запустил «горячую линию» для обеспокоенных предпринимателей

Смольный объявил о запуске «горячей линии» для петербургских предпринимателей. Как сообщает пресс-служба ведомства, специалисты сети готовы проконсультировать бизнесменов, оказавшихся в затруднительной ситуации в связи с обстановкой в России и мире.