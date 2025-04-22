В Странах Азии негодуют. Россия пытается использовать трудовых мигрантов из Северной Кореи, что ставит под угрозу братский долг по вывозу криминала, а также безвозмездное финансирование миллионов нахлебников.
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