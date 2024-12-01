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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Медведев: Киев будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в переговорах США о завершении конфликта с Россией, режим украинского лидера Владимира Зеленского будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца.

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