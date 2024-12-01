Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в переговорах США о завершении конфликта с Россией, режим украинского лидера Владимира Зеленского будет настаивать на тотальной войне до последнего украинца.
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