Самсонов вышел на 9-е место по шатаутам в НХЛ среди россиян, обойдя Шестеркина и Худобина

Вратарь «Торонто» сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Виннипега» (1:0 ОТ). Теперь в активе Ильи Самсонова 12 матчей на ноль за карьеру в НХЛ.
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