Дугин: Трамп по глупости может выдвинуть оскорбительные условия

Nikolia Vovchenko Вот оно как...Значит "кто то"очень старается вознести до небес этого выродка русского народа,раз уже не первый раз публикует эту статью...Хотя,с другой стороны даже неплохо,раз проявились у него такие защитнички

Nikolia Vovchenko Этому"умному" дали команду"фас" на трампика,вот оно и выскочило ....А вот спросить бы,а к кому это вы причислили себя если так пишите"... у нас самых умный..."!?