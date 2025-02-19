Политнавигатор Существенным продвижением российско-американских отношений может послужить то, что с приходом трампистов ушла повестка демократов, когда в любом здравом подходе к диалогу с Москвой просматривался «кремлёвский след».
Дугин: Трамп по глупости может выдвинуть оскорбительные условия
Комментарии
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Nikolia Vovchenko
Вот оно как...Значит "кто то"очень старается вознести до небес этого выродка русского народа,раз уже не первый раз публикует эту статью...Хотя,с другой стороны даже неплохо,раз проявились у него такие защитнички
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6 час.
Nikolia Vovchenko
Этому"умному" дали команду"фас" на трампика,вот оно и выскочило ....А вот спросить бы,а к кому это вы причислили себя если так пишите"... у нас самых умный..."!?
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5 час.
зуфар юсупов
Трамп не переобуется. Но может действительно что-нибудь сморозить, а обратно не отстурюпи ь.
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4 час.
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