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Царьград

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Gallup Korea: 65% южнокорейцев поддержали ядерное вооружение

Gallup Korea: 65% южнокорейцев поддержали ядерное вооружение

Большинство южнокорейцев поддерживают обладание ядерным арсеналом: 65% участников опроса Gallup Korea высказались за него.

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