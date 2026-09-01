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Не менее 50 человек пострадали после ударов США в Иране — минздрав страны

Не менее 50 человек пострадали после ударов США в Иране — минздрав страны

Один ребенок погиб и до 50 жителей получили ранения в поселке Кухестак в результате американских ударов по иранскому побережью, заявил глава пресс-службы минздрава Ирана Хосейн Керманпур 1 сентября в соцсети X.

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