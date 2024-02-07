Чепа рассказал о возможном эффекте на умы людей интервью Карлсона с Путиным

Первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что интервью знаменитого журналиста из США Такера Карлсона может произвести серьезный эффект, если его покажут в западных странах.
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