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Север Пресс

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Исследователи составили «ягодную карту» российского Севера

Исследователи составили «ягодную карту» российского Севера

На Ямале чаще других дикоросов можно встретить голубику. Это следует из данных «ягодной карты» российского Севера, в которую включены сведения о семи ягодах из десяти регионов Арктической зоны России.

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