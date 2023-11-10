Тюменская политическая система стала образцом для подражания среди других регионов. Так, на несколько дней в Тюмень приехал 28-летний спикер заксобрания Липецкой области Владимир Сериков, чтобы поучиться у местной политэлиты работе с оппозицией.
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