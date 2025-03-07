БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Путину напишу, а потом гимн советский спою, может, тогда докажу, что русская»

«Путину напишу, а потом гимн советский спою, может, тогда докажу, что русская»

14 лет семья Фарафоновых, приехавшая из Киргизии, не может получить гражданство России Герман Галкин На фото: Оксана Фарафонова с дочерью: на обязательных работах и во дворе жилого дома (Фото: из семейного архива) Материал комментируют: Людмила Лукашева На днях Оксана Фарафонова начала отрабатывать назначенные ей судом 144 часа обязательных работ.

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Комментарии
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Андрей Шевченко
За то этим
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8 час.
ИХ
Ирина Храмцова
Как приезжим мигрантам, так квартиры бесплатно, не понятно за какие заслуги, а тем , кто родился в России русским, отказы, это что за мотивация такая, замена русских , коренных на плодовитых азиатов?
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7 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Просто твари...
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5 час.
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