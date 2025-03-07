«Путину напишу, а потом гимн советский спою, может, тогда докажу, что русская»

14 лет семья Фарафоновых, приехавшая из Киргизии, не может получить гражданство России Герман Галкин На фото: Оксана Фарафонова с дочерью: на обязательных работах и во дворе жилого дома (Фото: из семейного архива) Материал комментируют: Людмила Лукашева На днях Оксана Фарафонова начала отрабатывать назначенные ей судом 144 часа обязательных работ.