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Неожиданная причина инсульта: врачи сделали шокирующее заявление

Неожиданная причина инсульта: врачи сделали шокирующее заявление

аболевания десен могут оказаться гораздо опаснее, чем принято считать. По словам врача Владимира Ивашкова, хроническое воспаление тканей вокруг зубов не ограничивается полостью рта и способно значительно повысить риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

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