Неожиданная причина инсульта: врачи сделали шокирующее заявление

аболевания десен могут оказаться гораздо опаснее, чем принято считать. По словам врача Владимира Ивашкова, хроническое воспаление тканей вокруг зубов не ограничивается полостью рта и способно значительно повысить риск тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.