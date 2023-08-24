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«Интер Майами» вышел в финал обоих турниров с участием Месси

«Интер Майами» вышел в финал обоих турниров с участием Месси

Флоридская команда пробилась в финал Открытого кубка США. «Интер» прошел «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4).

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