«Интер Майами» вышел в финал обоих турниров с участием Месси

Флоридская команда пробилась в финал Открытого кубка США. «Интер» прошел «Цинциннати» (3:3, по пенальти – 5:4).
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