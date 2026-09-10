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RT Russia

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Песков назвал мирное урегулирование на Украине предпочтительным для России

Песков назвал мирное урегулирование на Украине предпочтительным для России

Россия считает мирное урегулирование конфликта на Украине предпочтительным вариантом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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