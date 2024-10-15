Дизель 1.5, АКП: надежный японский кроссовер с пробегом за 1,6 млн рублей

Хотя официально в нашей стране не продавалась, ее ввозили в значительном количестве из Японии с пробегом и правым рулем, а также поступают новые автомобили по схеме параллельного импорта с «нормальным» рулем.
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