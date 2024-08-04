Октавиан Якимовский – о расследовании банковского мошенничества: "Наша группа претерпела некоторые изменения"

"Очень плохо для расследования". Так отреагировал Октавиан Якимовский, заместитель главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры, отметив, что один прокурор и один следователь покинули команду, расследующую банковское мошенничество, что усложняет процесс расследования.