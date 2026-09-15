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Аргументы и Факты

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ВС РФ продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины

Российские военные ночью нанесли групповые удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины, используемой для доставки из Европы военных грузов.

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