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В Музее-квартире А. М. Горького в Нижнем Новгороде открылась выставка «Дом с историями»

В Музее-квартире А. М. Горького в Нижнем Новгороде открылась выставка «Дом с историями»

В Музее-квартире А. М. Горького в Нижнем Новгороде 15 сентября открылась выставка «Дом с историями» (6+), приуроченная к 55-летию со дня основания музея.

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