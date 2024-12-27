Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты

В аэропорту Сочи 27 декабря ввели временные ограничения на полеты. Воздушная гавань была закрыта около 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
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