Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

126 подписчиков

Кардиолог предупредил о медленно разрушающих сердце ежедневных привычках

Кардиолог предупредил о медленно разрушающих сердце ежедневных привычках

Кардиолог Брэндон Рафисон предупредил о ежедневных привычках, медленно разрушающих сердце. Первой такой привычкой кардиолог назвал переедание, приводящее к дисбалансу между потреблением калорий и их расходом.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым