МОК не пустил Россию на Азиатские игры «по техническим причинам»

Отказ озвучен за три недели до старта Россия и Белоруссия не поедут в сентябре на Азиатские игры. Да, нам их обещали, на больших форумах аплодировали идее дать возможность спортсменам выступить в Азии и получить олимпийские квоты для Парижа-2024.