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МОК не пустил Россию на Азиатские игры «по техническим причинам»

Отказ озвучен за три недели до старта Россия и Белоруссия не поедут в сентябре на Азиатские игры. Да, нам их обещали, на больших форумах аплодировали идее дать возможность спортсменам выступить в Азии и получить олимпийские квоты для Парижа-2024.

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