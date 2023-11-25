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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зыков о 7 победах СКА подряд: «Стараемся выполнить установку тренеров, играть дружно, единым кулаком»

23 ноября клуб обыграл «Спартак» со счетом 3:2. – СКА одержал седьмую победу подряд. В чем причина таких удачных результатов? – Стараемся выполнить установку, которую нам дают тренеры.

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