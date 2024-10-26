В Селидове боевиков ВСУ сковывают в кольцо: Карта специальной военной операции на Украине на 26 октября 2024 года Юлия СоколоваВ Курской области была пресечена очередная попытка Вооружённых сил Украины (ВСУ) прорваться через границу.