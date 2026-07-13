Вечер обмена ударами: йеменские хуситы атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы после достаточно длительного перерыва «расчехлили» свои ракетные установки. В ответ на атаку вооружённых сил Саудовской Аравии по аэропорту Саны были нанесены ракетные удары по саудовским объектам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии