НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

280 подписчиков

Вечер обмена ударами: йеменские хуситы атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Вечер обмена ударами: йеменские хуситы атаковали авиабазу в Саудовской Аравии

Йеменские хуситы после достаточно длительного перерыва «расчехлили» свои ракетные установки. В ответ на атаку вооружённых сил Саудовской Аравии по аэропорту Саны были нанесены ракетные удары по саудовским объектам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии