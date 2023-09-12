Проект «Танец без границ» — победитель конкурса Фонда президентских грантов

Проект «АртФабЛаб» «Танец без границ» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. АНО Центр развития и поддержки творческих проектов «Формула таланта» совместно с Тверским государственным техническим университетом и хореографической студией «Эстель» ТвГТУ станет организатором для студентов тверского региона мероприятий неформально-образовательной программы по истории костюма, фольклорного наследия, танцев народов России, серии межрегиональных фестивалей народного танца «Танец без границ» и «Танцующая юность: За границами возможностей», иммерсивных хореографических спектаклей «Вечорка», «Заветы доброй старины».