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Проект «Танец без границ» — победитель конкурса Фонда президентских грантов

Проект «Танец без границ» — победитель конкурса Фонда президентских грантов

Проект «АртФабЛаб» «Танец без границ» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. АНО Центр развития и поддержки творческих проектов «Формула таланта» совместно с Тверским государственным техническим университетом и хореографической студией «Эстель» ТвГТУ станет организатором для студентов тверского региона мероприятий неформально-образовательной программы по истории костюма, фольклорного наследия, танцев народов России, серии межрегиональных фестивалей народного танца «Танец без границ» и «Танцующая юность: За границами возможностей», иммерсивных хореографических спектаклей «Вечорка», «Заветы доброй старины».

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