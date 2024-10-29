SCMP: перебежчики из КНДР готовы участвовать в боях на стороне Украины

По данным издания, группа состоит из бывших военнослужащих, которые имеют 7-10 лет военного опыта. Свои знания о вооруженных силах Северной Кореи они намерены использовать, чтобы «подорвать и деморализовать» северокорейские силы, якобы отправленные для помощи российской стороне.