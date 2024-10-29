Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Прошу в качестве возмездия убить Зеленского.Кадыров пообещал ...
  • Валерий Хальзев
    Это уже даже и не смешно-занимаются "ужесточением законодательства." Да кто его будет выполнять? С прогнившими чиновн...Госдума ужесточил...
  • Comandor
    Да прикройте наконец этот гадюшник!Ивлеева решила со...

SCMP: перебежчики из КНДР готовы участвовать в боях на стороне Украины

SCMP: перебежчики из КНДР готовы участвовать в боях на стороне Украины

По данным издания, группа состоит из бывших военнослужащих, которые имеют 7-10 лет военного опыта. Свои знания о вооруженных силах Северной Кореи они намерены использовать, чтобы «подорвать и деморализовать» северокорейские силы, якобы отправленные для помощи российской стороне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх