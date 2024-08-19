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SHOT узнал, когда Ефремов может выйти на свободу по УДО

SHOT узнал, когда Ефремов может выйти на свободу по УДО

По данным источника телеграм-канала, новое ходатайство сторона защиты уже подготовила.<strong>Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП, из-за состояния здоровья выйдет на свободу по УДО в декабре — к Новому году, <a href="https://t.

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