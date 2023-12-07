В Крым и обратно

Строительство этой магистрали уже началось. Крымская железнодорожная сеть возвращается к классической схеме: основной поток грузовых и пассажирских составов будет вновь заходить на полуостров с севера, в Джанкое он разветвится по трем направлениям-ветвям: на Евпаторию, Симферополь — Севастополь и Феодосию — Керчь.
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