В Крым и обратно

Строительство этой магистрали уже началось. Крымская железнодорожная сеть возвращается к классической схеме: основной поток грузовых и пассажирских составов будет вновь заходить на полуостров с севера, в Джанкое он разветвится по трем направлениям-ветвям: на Евпаторию, Симферополь — Севастополь и Феодосию — Керчь.