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В Москве водитель Jaguar выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

В Москве водитель Jaguar выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

На севере Москвы двое пешеходов получили травмы в результате наезда автомобиля Jaguar на тротуар. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

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