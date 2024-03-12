В Москве водитель Jaguar выехал на тротуар и сбил двух пешеходов

На севере Москвы двое пешеходов получили травмы в результате наезда автомобиля Jaguar на тротуар. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии