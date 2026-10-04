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Царьград

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Thaiger: На Пхукете арестован русский гид за нелегальную работу

Thaiger: На Пхукете арестован русский гид за нелегальную работу

Морская полиция и Центральное бюро расследований Таиланда задержали на Пхукете русского гражданина, нелегально работавшего гидом.

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