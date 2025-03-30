Прокуратура начала проверку массового смертельного ДТП на тюменской трассе

Прокуратура Тюменской области организовала проверку после массового ДТП с тремя фурами на трассе Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск в Бердюжском районе Тюменской области, в котором погиб один человек.
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