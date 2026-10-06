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Жертвами массированного налета дронов в Подмосковье стали двое

Жертвами массированного налета дронов в Подмосковье стали двое

В результате атаки повреждены 47 частных домов, 1 многоквартирный дом и 3 автомобиля в семи муниципалитетах Подмосковья.

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