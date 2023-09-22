Собянин поручил капитально отремонтировать 55 спортобъектов за два года в Москве

В ближайшие два года в столице капитально отремонтируют не меньше 55 спортивных объектов. Такое распоряжение дал мэр Сергей Собянин на первом после вступления в должность заседании президиума правительства, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
В ближайшие два года в столице капитально отремонтируют не меньше 55 спортивных объектов. Такое распоряжение дал мэр Сергей Собянин на первом после вступления в должность заседании президиума правительства, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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