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Царьград

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"Что не так с местным населением?" - Коренная львовянка выдала неожиданное признание

"Что не так с местным населением?" - Коренная львовянка выдала неожиданное признание

Коренная львовянка во время общения с приезжим выдала неожиданное признание о родном городе. "Что не так с местным населением?" - спросили её.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Согласна с женщиной, большинство там бандеровцы, и это у них уже несколько поколений.
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16 час.
T
Teodor
Ключевая фраза &quot; националистческое быдло - бандеровцы было всегда, было везде по республике даже при СССР! И если при СССР оно обосновывалось в основном на западе страны, то потом расползлось и на восток. И то, что это не учли, очень хорошо видно по первому этапу СВО.
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14 час.
ЮА
Юрий Александиов
Народ отравлен и очень давно! Обманут, как обманывали не раз за века!
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10 час.

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