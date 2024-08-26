"Что не так с местным населением?" - Коренная львовянка выдала неожиданное признание

Согласна с женщиной, большинство там бандеровцы, и это у них уже несколько поколений.

T

Teodor

Ключевая фраза " националистческое быдло - бандеровцы было всегда, было везде по республике даже при СССР! И если при СССР оно обосновывалось в основном на западе страны, то потом расползлось и на восток. И то, что это не учли, очень хорошо видно по первому этапу СВО.